Teatro del Giglio



"Una tazza di mare in tempesta": Moby Dick in 20 minuti

giovedì, 9 maggio 2019, 17:57

di eliseo biancalana

Si è tenuta nel primo pomeriggio l'ultima rappresentazione lucchese di "Una tazza di mare in tempesta", di e con Roberto Abbiati, liberamente ispirata al capolavoro di Herman Melville "Moby Dick". La recita si è svolta nel ridotto del Teatro del Giglio, nell'ambito del cartellone per i più giovani "Crescendo in teatro", anche se (come sottolineato dallo stesso Abbiati) non si tratta propriamente di uno spettacolo per ragazzi.

In "Una tazza di mare in tempesta" viene messa in scena l'epica caccia alla balena bianca, Moby Dick. Lo spettacolo si svolge all'interno della riproduzione di una stiva della baleniera, la leggendaria "Pequod", comandata dal capitano Achab. A narrarci la vicenda, come nel libro, è il marinaio Ismaele, imbarcatosi sulla nave con l'obiettivo di girare il mondo. Per proiettare lo spettatore nel mezzo dell'oceano, Abbiati ricorre al linguaggio del teatro di figura, quella particolare forma di arte teatrale che utilizza pupazzi, ombre e oggetti come protagonisti dello spettacolo. Il risultato è una messa in scena suggestiva, che riesce a condensare in soli 20 minuti il poderoso racconto di Melville. Il tutto accompagnato da musiche e registrazioni a cura di Fabio Besana.

A Lucca "Una tazza di mare in tempesta" è stato rappresentato per ben nove volte tra ieri e oggi. Dato lo spazio ristretto (costruito dallo stesso attore) allestito per lo spettacolo, hanno potuto assistere a ogni recita al massimo 25 persone. Sono stati presenti nel pubblico dell'ultima rappresentazione l'assessore alla cultura del comune di Lucca, Stefano Ragghianti, e alcuni giornalisti.

Nella foto: l'attore Roberto Abbiati.