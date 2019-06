Teatro del Giglio



Al Teatro del Giglio una giuria di livello internazionale seleziona le stelle della lirica di domani

giovedì, 27 giugno 2019, 15:33

Una giuria di livello internazionale si è data appuntamento al Teatro del Giglio per la prima edizione della Nicola Martinucci International Voice Competition, il cui presidente onorario è Nicola Martinucci, tenore italiano di fama mondiale, celeberrimo per le sue interpretazioni dei ruoli di Calaf, Radamès e Andrea Chénier. Con lui, per selezionale i migliori giovani e giovanissimi artisti della lirica internazionale tra ben 187 candidati provenienti da tutto il mondo, siedono al tavolo della commissione il tenore Vittorio Grigolo, Melissa Wegner (Metropolitan Opera di New York), Michel Beaulac (Opera di Montreal), David Bennett (Opera di San Diego), Mauro Gabrieli (Teatro Comunale di Bologna), James Meena (Opera Carolina), Francesca Condeluci (Columbia Artists – CAMI), Giancarlo Del Monaco (regista) e Claudio Ferri (Royal Artists Management), oltre ovviamente al “padrone di casa” Aldo Tarabella, direttore artistico del Teatro del Giglio. Alla commissione già insediata si aggiungeranno, per le selezioni finali di sabato 29 giugno, Pierangelo Conte (Maggio Musicale Fiorentino), Fulvio Macciardi (Teatro Comunale di Bologna), Leanne Freeman-Miller (docente di canto), Marcello Giordani (tenore), Massimo Ranieri (regista), Ivan Stefanutti (regista) e Brady Walsh (Metropolitan Opera di New York).

Se le selezioni si stanno svolgendo in questi giorni rigorosamente “a porte chiuse”, sabato 29 giugno alle ore 18 sarà però possibile assistere al concerto di finalisti, che si esibiranno al Teatro del Giglio in un concerto aperto a tutta la cittadinanza; un’occasione imperdibile, che permetterà al pubblico di conoscere in anteprima le stelle dell’opera liricadi domani. Al termine del concerto ci saranno proclamazione e premiazione dei vincitori.

L’ingresso al concerto, libero e gratuito, sarà possibile solo previa prenotazione alla Biglietteria del Teatro del Giglio; per riservare i posti, telefonare al numero 0583.465320 (dal mercoledì al venerdì con orario 10.30-13 e 15-18) o rivolgersi direttamente alla biglietteria.