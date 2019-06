Cartoline pucciniane, è con Tosca il primo appuntamento della stagione

Altri articoli in Teatro del Giglio

lunedì, 3 giugno 2019, 12:14

"In momenti come quelli che stiamo vivendo la musica rappresenta una risposta di civiltà": è condensato nelle parole di Andrea Colombini - presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival - il messaggio migliore per celebrare la festa della Repubblica italiana

venerdì, 31 maggio 2019, 17:10

In accordo con l'amministrazione comunale, l'amministratore unico Giovanni Del Carlo ha nominato questo pomeriggio Antonio Marino direttore generale dell'Azienda Teatro Del Giglio a decorrete dal giorno primo giugno fino alla nuova nomina del direttore general

venerdì, 31 maggio 2019, 15:02

Dalla Tosca alla Madama Butterfly fino a La Bohème: tutto pronto per l’edizione 2019 delle Cartoline Pucciniane che, dal 6 giugno al 5 settembre, metterà in scena, proprio di fronte alla casa natale di Puccini, una selezione di arie, duetti e concentrati, accompagnati al pianoforte, tratti dalle opere del maestro...

martedì, 28 maggio 2019, 13:17

Sul palco l’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini: in programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

giovedì, 9 maggio 2019, 17:57

Si è tenuta nel primo pomeriggio l'ultima rappresentazione lucchese di "Una tazza di mare in tempesta", di e con Roberto Abbiati, liberamente ispirata al capolavoro di Herman Melville "Moby Dick"

giovedì, 9 maggio 2019, 15:35

Arriverà probabilmente a settembre la nomina del nuovo direttore generale del Teatro del Giglio. Lo ha anticipato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti parlando oggi con i giornalisti ai margini dello spettacolo "Una tazza di mare in tempesta"