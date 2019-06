Teatro del Giglio



Lucca vetrina internazionale della lirica con la Nicola Martinucci International Voice Competition

lunedì, 17 giugno 2019, 13:42

di barbara ghiselli

“Lucca diverrà una vetrina internazionale della lirica grazie alla Nicola Martinucci International Voice Competition che si terrà al teatro del Giglio dal 25 al 29 giugno”. Queste le parole del sindaco Alessandro Tambellini alla conferenza stampa di presentazione del concorso che vedrà 187 candidati provenienti da tutto il mondo contendersi di fronte alla prestigiosa giuria appositamente creata per l'evento, tre importanti premi in denaro – 10 mila, 5 mila, 2 mila dollari rispettivamente per primo, secondo e terzo classificato – cui si aggiungono le potenziali scritture nei teatri presenti in giuria. Giovanni Del Carlo, amministratore unico del teatro del Giglio, entusiasta che la prima edizione di questo concorso venga fatta a Lucca, segno di un grande riconoscimento per la città e per il teatro, ha evidenziato che Nicola Martinucci, tenore italiano di fama mondiale celeberrimo per le sue interpretazioni dei ruoli di Calaf, Radamès e Andrea Chénier, è il presidente onorario della prima edizione della International Voice Competition. La competition selezionerà, tra ben numerosissimi candidati, i migliori giovani e giovanissimi artisti della lirica internazionale nel corso di serrate giornate di lavoro: dopo le preselezioni programmate il 25 e 26 giugno (sia on line sia live), il 27 si terranno le prove eliminatorie, il 28 le semifinali e il 29 le finali. La giuria, nella quale fa da “padrone di casa” il direttore artistico del Teatro del Giglio Aldo Tarabella, riunisce i rappresentanti di importanti teatri lirici internazionali quali Melissa Wegner (Metropolitan opera di New York), Michel Beaulac (Opera di Montreal), David Bennett (Opera di San Diego), Mauro Gabrieli (Teatro comunale di Bologna), James Meena (Opera Carolina); insieme a loro, nella commissione giudicante, il tenore Vittorio Grigolo e Francesca Condeluci (Columbia Artists – Cami), Giancarlo Del Monaco (regista) e Claudio Ferri (Royal Artists Management).

Per le finali, saranno presenti al Teatro del Giglio Pierangelo Conte (direttore artistico del Maggio Musicale Fiorentino), Fulvio Macciardi (soprintendente del teatro comunale di Bologna), Leanne Freeman-Miller (docente di canto), Marcello Giordani (tenore), Massimo Ranieri (regista), Ivan Stefanutti (regista) e Brady Walsh (Metropolitan Opera di New York).

"Con la Martinucci Competition, concorso lirico dedicato al reclutamento di nuovi talenti nel mondo dell’opera lirica, il teatro del Giglio - ha affermato Aldo Tarabella, direttore artistico teatro lucchese - conferma il proprio ruolo centrale e strategico nel circuito dei teatri d’opera. Se infatti il Giglio dialoga con la città, con i partner toscani e con importanti teatri del circuito nazionale (sia teatri di tradizione come Modena, Ravenna, Ferrara, sia enti lirici come il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Llrico di Cagliari), è altrettanto vero che negli anni il nostro teatro è stato capace di intessere importanti rapporti con on realità internazionali di grande livello come, solo a titolo di esempio, la New York City Opera e l’Opera Carolina nel 2017 per la produzione de La fanciulla del West". "Con questo concorso internazionale – ha poi aggiunto - il Giglio si posiziona al centro di una rete di relazioni prestigiose, che trovano il loro fondamento in più ragioni: in primo luogo, l’essere il Giglio la casa teatrale di Giacomo Puccini, luogo nel quale il maestro, dopo le prime assolute delle sue opere, amava venire per condividere con la propria città natale e con il suo teatro i capolavori acclamati in tutto il mondo; a ciò si aggiunge l’essere il Giglio non un teatro-monumento ma uno spazio vitale, attivo e propositivo nell’individuazione e nel lancio di giovani e giovanissimi artisti lirici".

E' stato poi fatto presente che sabato 29 giugno alle 18, al termine delle finali del concorso lirico, i vincitori si esibiranno al teatro del Giglio in un concerto aperto a tutta la cittadinanza; un’occasione importante di condivisione che permetterà al pubblico di conoscere in anteprima le stelle dell’opera lirica di domani. L’ingresso al concerto, libero e gratuito, sarà possibile solo previa prenotazione alla biglietteria del teatro del Giglio; per riservare i posti, telefonare da mercoledì 19 giugno al numero 0583.465320 (dal mercoledì al sabato con orario 10,30-13 e 15-18).

Al termine della conferenza, Tarabella ha voluto inoltre ricordare il Maestro Franco Zeffirelli , scomparso sabato scorso, che nel settembre del 2002 curò la regia dell'Aida al teatro del Giglio, spettacolo che ebbe un enorme successo. “Il Teatro del Giglio e la Fondazione Zeffirelli – ha concluso Tarabella - stanno dialogando per creare un percorso formativo per giovani compositori e registi e ci stiamo impegnando per estendere in un prossimo futuro questa collaborazione anche ad altri enti”.