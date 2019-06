Teatro del Giglio



Rassegna corale e Premio "Lamberto Pietropoli": concerti al Teatro del Giglio

venerdì, 7 giugno 2019, 12:21

Al Teatro del Giglio, nel fine settimana, una "due giorni" dedicata ai cori popolari italiani che vedrà esibirsi otto gruppi provenienti da molte città della penisola: il Coro Del CAI di Roma diretto dal M° Pierpaolo Cascioli, il Coro CODE DI BOSCO di Orsago (TV) diretto dal M° Gilberto Buriola, il COROPOP di Salerno diretto dal M° Ciro Caravano, il Coro MONTI PALLIDI di Laives (BZ) diretto dal M° Paolo Maccagnan, il Coro MUSICALIA FRAGMENTA di Scorzè (VE) diretto dal M° Francesca Fuga, il Coro Polifonico TURRITANO di Porto Torres (Ss), i SEMPREVERDI SINGERS di Teramo diretti dal M° Maria Concetta Di Biase, il Coro ZENZERO diretto dal M° Ludovico Versino.

Due i concerti in programma al Teatro del Giglio, sabato 8 e domenica 9 giugno, entrambi alle ore 16 (l'ingresso è libero e gratuito). Domenica mattina i cori, visitando la città, daranno vita a un "concerto diffuso" per le vie e per le piazze lucchesi, che avrà il suo momento conclusivo alle ore 11.00 in piazza Anfiteatro.

Organizzata dall'Associazione "Il Cimento dell'Armonia" grazie al patrocinio del Comune di Lucca, la Rassegna Corale è dedicata alla memoria di un grande armonizzatore prematuramente scomparto, il Maestro Lamberto Pietropoli; durante la rassegna viene anche assegnato il "Premio Lamberto Pietropoli" a una personalità del mondo corale. Il premio 2019 è stato assegnato al Maestro Ciro Caravano, autore di numerosissime armonizzazioni per coro, e conosciuto ai più quale fondatore e armonizzatore del gruppo Neri per Caso, con il quale ha vinto nel 1995 il Festival di Sanremo nella categoria "nuove proposte" e il Telegatto come rivelazione dell'anno.