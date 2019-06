Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto 2019: numeri da record e la presenza del “leggendario” Alfred Brendel

venerdì, 21 giugno 2019, 13:28

di barbara ghiselli

Proprio oggi (21 giugno), che si celebra la festa della musica in Europa, al teatro del Giglio è stata data un'importante notizia che riguarda la manifestazione di Virtuoso & Belcanto: il leggendario Alfred Brendel verrà infatti a Lucca in occasione di questo evento. Grande soddisfazione da parte di Riccardo Cecchetti, direttore artistico della manifestazione, che ha ricordato come Brendel sia considerato una vera e propria leggenda della musica ed è quindi un grande onore averlo a Virtuoso & Belcanto per una masterclass di musica da camera dedicata ai quartetti d'archi di Beethoven e Schubert. “Uno dei momenti della masterclass sarà condiviso con il pubblico, - ha fatto presente Cecchetti - creando così un’occasione imperdibile sia per gli addetti ai lavori che per tutti coloro che amano la musica classica: il Maestro terrà infatti una lezione aperta sabato 20 luglio alle ore 21.30, nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio”. Anche il sindaco Tambellini e il direttore generale del Teatro del Giglio, Antonio Marino, si sono mostrati entusiasti per questa notizia e anche perchè il programma della manifestazione, giunta ormai al quarto anno, sta crescendo di livello come dimostrano le domande di iscrizioni ai corsi di perfezionamento strumentali , visto che si è registrato un vero e proprio record di domande. Sono infatti duecentocinquanta gli studenti che si sono candidati per le masterclass di pianoforte, violino, viola, violoncello e musica da camera, tenute per l’edizione 2019 del festival da docenti eartisti di fama internazionale provenienti da 15 diversi Paesi del Mondo e da alcune delle più prestigiose Istituzioni Musicali. Alcuni esempi: Yale University, Hanns Eisler Berlin, UDK Berlin, Conservatorio Superiore Parigi, Royal College Londra e Guildhall School Londra.

A iscrizioni concluse, gli strumentisti selezionati e ammessi alle masterclass sono 160 in tutto (contro i 125 della passata edizione) - 43 violinisti, 22 violisti, 41 violoncellisti, 38 pianisti, 16 elementi di gruppi formati, iscritti esclusivamente al programma cameristico (molti frequentano ambedue i programmi, solistico che cameristico) -, provengono da 38 Paesi (fra cui Vietnam, Cile, Colombia) dei 5 continenti e il loro livello di preparazione, in crescita esponenziale rispetto alle tre passate edizioni, è altissimo. In particolare, tre degli allievi iscritti ai corsi provengono dalla Barenboim Said Academy, braccio accademico della Western Eastern Divan Orchestra del Maestro Daniel Barenboim, con provenienze geografiche estremamente significative. Tra tutti, e solo a titolo esemplificativo, segnaliamo la magnifica pianista siriana Angela Boutros, originaria di Damasco, che è stata in qualche modo “salvata” dal suo talento e adesso vive a Berlino, studiando in quella Accademia musicale.

I Paesi con il maggior numero di studenti presenti sono Italia, USA e UK (14 studenti ciascuno); tra gli iscritti, il 68 per cento proviene dall’Europa, il 17per cento dall’Asia, il 13 per cento dalle Americhe (presenze anche dal Sud e Centro America, non solo USA e Canada), il 2 per cento dall’Oceania (2 dalla Nuova Zelanda ed 1 dall’Australia) e l’1 per cento dall’Africa. Altro elemento di grande interesse è l’età dei musicisti: l’83 per cento appartengono alla fascia di età universitaria (1993-2001), il 13 per cento sono più grandi (1985-1992) e un restante 4 per cento più piccoli (2002-2006).

Erano presenti alla conferenza anche Mini Eleonora Pacini, manager della produzione di Virtuoso & Belcanto, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio e Ilaria Del Bianco, presidente associazione lucchesi nel mondo; tutti hanno evidenziato l'importanza della sinergia tra enti pubblici e privati per arrivare ad avere una manifestazione di alta qualità come questa. Virtuoso & Belcanto rappresenta la massima coniugazione tra alta formazione, competizione ed espressione per la musica Romantica a livello mondiale, un'occasione unica di incontro tra docenti e studenti che nelle due settimane della manifestazione si concentrano in intense sessioni di studio ed esecuzione.

Tutte le informazioni sul Festival Virtuoso e Belcanto 2019, in programma a Lucca dal 15 al 28 luglio, sono consultabili sul sito http://virtuoso.events/.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico) e Jan Bjoranger, promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l'edizione 2019 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor) e il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre al Guidi Car e al contributo di Animando - Centro di Produzione Musicale, Lucca Promos, Fondazione Lucchi, Tommaso Pedani Liutaio, AME (Advanced Microwave Engineering) Srl, Ego Wellness Resort, Locanda Tre Merli, Giovanni Magnani Liutaio, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, In Pasta – Cibo e Convivio, Plaza Restaurant Bar, Vecchia Trattoria Buralli, Antica Locanda dell'Angelo, Tarabori, Agricoltura & Giardinaggio, Studio Guidi Consulenza del Lavoro.

Il Festival è in collaborazione con Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels – Populären Konzerte Berlin, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Comune di Capannori, Associazione Lucchesi nel Mondo, Real Collegio, Confcommercio Lucca, Fondazione Zeffirelli, Teatro del Sale – Firenze, Le Dimore del Quartetto, Associazione Musicale Lucchese – Lucca Classica, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Unicoop Firenze, Scuola di Musica di Fiesole.

Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Comune di Bagni di Lucca e Fondazione Michel de Montaigne.

Un ringraziamento speciale al Liceo Musicale per l'alternanza Scuola-Lavoro e a Mmad per il prezioso lavoro di coordinamento comunicativo.

MediaPartnership di RAI-Radio3.