Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto: l'edizione 2019 premia il migliore tra i vincitori dei concorsi strumentali con un concerto alla Filarmonica di Berlino

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:19

di barbara ghiselli

Una novità importante per l'edizione 2019 di Virtuoso & Belcanto, manifestazione unica nel panorama dei festivals dedicati alla musica classica: è stato infatti siglato un accordo tra il direttore artistico del festival, Riccardo Cecchetti, il direttore artistico dei Concerti Popolari di Berlino, Bogdan Sikora e il direttore principale della Sinfonie Orchester Berlin, Maestro Stanley Doods. Cosa comporterà questo accordo? Lo ha spiegato Cecchetti, durante una conferenza stampa: “Il migliore tra i vincitori dei concorsi strumentali interni di Virtuoso & Belcanto si esibirà nella Sala Grande della Filarmonica di Berlino accompagnato dalla Sinfonie Orchester Berlina partire dalla stagione 2020-21 dei Concerti Popolari berlinesi”. Cecchetti ha specificato infatti che l’accordo di collaborazione pluriennale, siglato il mese scorso a Berlino, si svilupperà negli anni a venire permettendo ad uno dei grandi talenti internazionali frequentanti le attività di Virtuoso & Belcanto di esordire come solista nella sala da concerto più importante al mondo, nell’ambito di una stagione di assoluto prestigio e sotto la direzione del Maestro Dodds, che presenterà così in anteprima nuovi talenti internazionali all’esigente pubblico della Filarmonica.

Il vincitore del premio “berlinese” di Virtuoso & Belcanto 2019 sarà selezionato nel corso di un evento pubblico programmato al Real Collegio mercoledì 24 luglio alle ore 18.30; la commissione esaminatrice sarà composta dagli artisti e docenti ospiti e da Riccardo Cecchetti, e integrata con delegati dell’organizzazione berlinese. La Sinfonie Orchester Berlin con la quale si esibiranno i vincitori del premio è composta dai migliori musicisti delle orchestre berlinesi, prima tra tutte quella dei Berliner Philharmoniker, ma anche dei Wiener Philharmoniker.

Grande soddisfazione da parte di Giovanni Del Carlo e di Aldo Tarabella, rispettivamente amministratore unico e direttore artistico del teatro del Giglio, che hanno sottolineato il grande pregio nell'avere una manifestazione così importante che sta dando visibilità nazionale e internazionale anche alla città ed un festival conosciuto per l'alta qualità e il prestigio degli eventi.

“Sono veramente contento che una manifestazione del genere stia crescendo di anno in anno, – ha fatto presente il sindaco Alessandro Tambellini – basta ricordare infatti che nelle ultime tre edizioni, a questo festival, più di 500 giovani artisti da tutto il mondo hanno potuto perfezionare le proprie capacità e coltivare il proprio talento grazie anche alle masterclasses”. Tambellini ne ha poi approfittato per ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Bionatura, main sponsors del Festival.

Mini Eleonora Pacini, production manager di Virtuoso & Belcanto, ha ricordato che è possibile ospitare gli studenti che verranno in quest'occasione, attraverso l'iniziativa “Adotta uno studente” e in cambio sarà data la possibilità alle famiglie ospitanti di assistere ai concerti del festival.

Per maggiori informazioni sul Festival Virtuoso e Belcanto 2019, in programma a Lucca dal 15 al 28 luglio è possibile consultare il sito http://virtuoso.events/.