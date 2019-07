Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto Festival, al via due intense settimane

giovedì, 4 luglio 2019, 15:22

di barbara ghiselli

“Ancora una volta la città sarà animata grazie alla presenza di docenti e studenti che verranno a Lucca per questo evento straordinario nel panorama dei festivals dedicati alla musica classica: Virtuoso & belcanto, giunto alla quarta edizione, ha infatti un programma ricchissimo e di qualità grazie anche alle molteplici collaborazioni createsi e di questo sono veramente contento”.

Queste le parole di Giovanni Del Carlo, amministratore unico del teatro del Giglio, alla conferenza di presentazione degli eventi in calendario di Virtuoso & Belcanto, manifestazione che si svolgerà a Lucca dal 16 al 28 luglio e che comprenderà masterclass, concorsi, lectio magistralis del leggendario Alfred Brendel, concerti e appuntamenti musicali nei luoghi più suggestivi della città.

Alla conferenza, oltre a Del Carlo, erano presenti: Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del comune di Lucca; Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; Riccardo Cecchetti, direttore artistico Virtuoso & Belcanto e Mini Pacini, production manager della manifestazione. Nell'occasione sono stati forniti alcuni numeri dell'edizione 2019 di questo evento, ideato da Riccardo Cecchetti, promosso e realizzato da comune di Lucca, associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio : 25 docenti e artisti di fama internazionale e 160 allievi provenienti da tutto il mondo, 37 eventi tra concerti, mostre, conferenze e concorsi in 12 meravigliose location a Lucca e dintorni, fino ad arrivare a Firenze. Grande soddisfazione da parte di Stefano Ragghianti che ha sottolineato l'alta qualità della manifestazione che sta crescendo anno dopo anno e fa di Lucca il palcoscenico ideale per questo evento.

“Siamo molto entusiasti come Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – ha evidenziato Bertocchini – di contribuire sia finanziariamente e sia in termini di ospitalità (nove studenti infatti troveranno alloggio grazie alla Fondazione) a questa importante manifestazione. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo a Virtuoso & Belcanto anche per l'anno 2020, in modo che sia possibile per gli organizzatori poter fare una progettazione con tranquillità in vista della prossima edizione”.

Cecchetti ha ricordato che la manifestazione è nata per creare occasioni di formazione, conoscenza e collaborazione tra giovani musicisti e importanti concertisti e docenti di fama internazionale, dando al tempo stesso un’occasione unica di confronto fra nuovi talenti.

Ha poi fatto presente la vocazione dell'evento in merito all’alta formazione strumentale – masterclass di pianoforte e fortepiano, violino, viola, violoncello e musica da camera e concorsi riservati agli iscritti alle masterclass (per le categorie di violino, viola, violoncello, pianoforte e musica da camera).” Virtuoso & Belcanto condivide il proprio patrimonio musicale – ha aggiunto - con la città che ospita il festival, e che ogni anno lo accoglie con sempre più calore e partecipazione”. Cecchetti ha poi spiegato che il calendario degli eventi, estremamente ricco e variegato, mira a instaurare uno stretto contatto fra gli artisti e il pubblico senza facili concessioni di programma, ma solo attraverso una reale condivisione di emozioni e pensieri attraverso la magia della musica. Dal 16 al 28 luglio, Lucca infatti risuonerà di musica diffusa, vitale e gioiosa nei luoghi di spettacolo e in ambientazioni insolite e suggestive, con un cartellone ricco e composito di concerti e appuntamenti musicali ripartiti in due sezioni tematiche:

“Romantica Lucca”, che impegnano i docenti delle masterclass: Stephan Picard, Andrej Bielow, Hagai Shaham, Eszter Haffner, Luigi De Filippi e Bård Monsen (violino); Bruno Giuranna, Paul Cortese e Lars Anders Tomter (viola); Alain Meunier, Claudio Bohórquez, Xenia Jankovic, Adrian Brendel, Sandro Meo e Ilmari Hopkins (violoncello); Boris Berman, Péter Nagy, Mi-Joo Lee, Ian Jones, Wei-Yi Yang e Yejin Gil (pianoforte); Riccardo Cecchetti (fortepiano); Luc-Marie Aguera del Quartetto Ysaÿe (musica da camera); Jan Bjøranger (Orchestra da Camera);

“I colori del talento”, tra concorsi aperti al pubblico e concerti che vedono esibirsi i protagonisti gli studenti delle masterclass.

Evento clou dell’edizione 2019 del Festival sarà la presenza del “leggendario” Alfred Brendel, uno dei musicisti più importanti della Storia della Musica, che si unisce a Virtuoso & Belcanto per una “lectio magistralis” di musica da camera dedicata ai quartetti d’archi di Beethoven e Schubert in programma domenica 21 luglio alle ore 21.30 nel Chiostro di Santa Caterina del Real Collegio. La lectio magistralis sarà impreziosita dall’esecuzione del Quartetto op. 59 n. 3 Rasumowski di Ludwig van Beethoven (Bergen Quatuor: Mathilde Klein, Sakkan Sarasap, Mirabelle Le Thomas, Magdalena Probe) e del Quartetto in re minore D 810 La morte e la fanciulla di Franz Schubert (Leonkoro Quartet: Jonathan Schwarz, Manu Konnte, Marzena Malinowski, Lukas Schwarz).

All’interno degli spazi del Real Collegio, luogo centrale e strategico dell’edizione 2019 del Festival Virtuoso & Belcanto, G. Art Firenze presenta due mostre per raccontare l’arte come incontro tra musica, fotografia e pittura. Nella Mostra fotografica ‘Music is the key’ in esposizione una selezione di scatti di Peter Adamik, fotografo ufficiale del Festival Virtuoso & Belcanto, intento a cogliere, anno dopo anno, l’entusiasmo dei giovani musicisti e dei loro Maestri e il loro modo di esprimersi attraverso la musica. Nella Collettiva di pittura ‘Variazioni’ gli artisti in mostra - Carla Bruttini, Cinzia Fiaschi, Josephine Frampton. Lapo Gargani, Lorenzo Lazzeri, Rita Pedullà, Tina Sgrò - sono stati invitati ad ispirarsi al tema del ‘Movimento nell’esecuzione’, e hanno interpretato il loro modo di sentire e vivere la musica classica, cercando di tradurre nell’espressione artistica che conoscono meglio, quella pittorica, le sensazioni, i turbamenti, i colori e le idee che la musica e i movimenti necessari a produrla, provocano in loro.

I Quartetti Bellefeuille, Bergen e Leonkoro, impegnati nelle masterclass Virtuoso & Belcanto, si esibiranno in concerto in splendide dimore storiche grazie alla collaborazione tra il Festival e “Le Dimore del Quartetto”, organizzazione che sostiene giovani quartetti d’archi nell’avvio alla carriera e valorizza il patrimonio di dimore storiche, creando occasioni di incontro in luoghi inconsueti e solitamente inaccessibili, avvicinando un nuovo pubblico alla musica da camera. I concerti si terranno a Palazzo Boccella (19 luglio ore 21.30, Quartetto Bellefeuille – ingresso su invito), Villa Totti (20 luglio ore 20, Quartetto Bergen – 28 luglio ore 20.30 Quartetto Bellefeuille), La Crocetta (23 luglio ore 20, Quartetto Bergen – ingresso su invito), Fattoria Mansi-Bernardini (24 luglio ore 19, Quartetto Leonkoro).

Guido Zaccagnini, musicista e storico della musica, storica voce di Rai Radio 3 e ospite amatissimo del Festival ormai fin dalla prima edizione, sarà impegnato nella conferenza dal titolo “Musica e movimento” programmata per sabato 20 luglio alle ore 18.30 nella sede di Sant’Alessio di Ego Wellness Resort.

“Ma le sorprese non sono finite - ha precisato Mini Pacini – quindi vi consigliamo di guardare sul sito gli aggiornamenti delle varie iniziative in programma”.

Tutte le Informazioni sui concerti del Festival Virtuoso e Belcanto 2019 e acquisti dei biglietti sono disponibili e consultabili su http://virtuoso.events/. Nei giorni del Festival, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al Real Collegio, oppure in ogni sede di concerto (un’ora prima dell’inizio).