Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto Festival, concerto inaugurale martedì nella Chiesa dei Servi

lunedì, 15 luglio 2019, 17:28

Un “inizio dei lavori” divertente e informale si è svolto questa mattina (lunedì 15 luglio alle ore 12) al Real Collegio, sede principale dell’edizione 2019 di Virtuoso & Belcanto, il Festival di musica da camera che per due settimane porta a Lucca e dintorni docenti e artisti di fama internazionale e 160 allievi provenienti da tutto il mondo, impegnati in concerti e concorsi. Alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, allievi e docenti sono stati accolti a Lucca e invitati a godere delle bellezze della città nei ritagli di tempo tra lo studio, le lezioni e i concorsi.

Il via ufficiale del Festival è previsto per domani – martedì 16 luglio - alle 18.30 nella Chiesa dei Servi, con il concerto inaugurale che vede protagonista il duo composto dal violoncellista Claudio Bohórquez e da pianista Petér Nagy. Concertisti e formatori di fama internazionale, impegnati nelle prossime settimane come docenti nelle masterclass strumentali di Virtuoso & Belcanto, Bohórquez e Nagy presentano al pubblico un programma tutto dedicato a Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. Di Beethoven, ascolteremo le 7 Variazioni in mi bemolle maggiore sul tema “Bei Männern welche Liebe fühlen” dal Flauto Magico di Mozart e la Sonata in re maggiore op. 102 n. 2; in chiusura, la Sonata in mi minore op. 28 di Brahms.

I biglietti per il concerto inaugurale sono in vendita su http://virtuoso.events/ e, un’ora prima del concerto, alla Chiesa dei Servi.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico) e Jan Bjoranger, promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l'edizione 2019 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor) e il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre al Guidi Car e al contributo di Animando - Centro di Produzione Musicale, Lucca Promos, Fondazione Lucchi, Tommaso Pedani Liutaio, AME (Advanced Microwave Engineering) Srl, Ego Wellness Resort, Locanda Tre Merli, Giovanni Magnani Liutaio, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, In Pasta – Cibo e Convivio, Plaza Restaurant Bar, Vecchia Trattoria Buralli, Antica Locanda dell'Angelo, Tarabori, Agricoltura & Giardinaggio, Studio Guidi Consulenza del Lavoro.

Il Festival è in collaborazione con Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels – Populären Konzerte Berlin, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Comune di Capannori, Associazione Lucchesi nel Mondo, Real Collegio, Confcommercio Lucca, Fondazione Zeffirelli, Teatro del Sale – Firenze, Le Dimore del Quartetto, Associazione Musicale Lucchese – Lucca Classica, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Unicoop Firenze, Scuola di Musica di Fiesole.

Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Comune di Bagni di Lucca e Fondazione Michel de Montaigne.

Un ringraziamento speciale al Liceo Musicale per l'alternanza Scuola-Lavoro e a Mmad per il prezioso lavoro di coordinamento comunicativo.

MediaPartnership di RAI-Radio3.

***

Claudio Bohórquez, violoncellista di origini peruviane/uruguaiane, è stato salutato come uno dei musicisti più emozionanti e affascinanti della sua generazione da direttori d’orchestra, pubblico, e critici. Il suo recente tour con la National Symphony Orchestra diretta da Christoph Eschenbach con concerti a Washington e in America Latina ha avuto un enorme successo. Ha suonato “indimenticabilmente ed eccellentemente” e la sua interpretazione del concerto di Lalo Cello è stata “la più bella che abbia mai ascoltato”, ha scritto un critico del Washington Post. Nella stagione 2012/2013, Claudio Bohórquez è stato in grado di mostrare il suo talento di musicista da camera: è apparso a Madrid e Bilbao insieme a Jörg Widmann e Katia Skanavi e ha suonato i trii con pianoforte di Beethoven con Viviane Hagner e Jonathan Gilad durante la Maratona di Beethoven al Konzerthaus di Berlino. Come allievo di Boris Pergamenschikow, Claudio Bohórquez ha raggiunto il successo in tenera età in concorsi internazionali come il Concorso per giovani di Tschaikowsky a Mosca e il Concorso per violoncello di Rostropovich a Parigi, culminando nel 2000 con tre premi al primo Concorso Internazionale Pablo Casals tenuto sotto l’egida della Kronberg Academy: Marta Casals Istomin ha conferito a Claudio Bohórquez il primo premio, un premio speciale per la migliore musica da camera, e l’uso del violoncello Gofriller di Casals per un periodo di due anni. Ha anche vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Musica di Ginevra, un traguardo che ha segnato l’inizio della sua carriera da solista. Nel frattempo è diventato anche lui stesso insegnante: dal 2003 è professore ospite all’Accademia di musica “Hanns Eisler” di Berlino ed è stato nominato professore alla Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart nell’autunno 2011. Claudio Bohórquez si è esibito con la Sächsische Staatskapelle Dresden, la Gewandhausorchester Leipzig, quasi tutte le German Radio Orchestra, la Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, la Vienna Symphony Orchestra, il Collegium Musicum Basel, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il L’Orchestra de Toulouse, l’Orchestra della Svizzera Romanda, l’Orchestra Tonhalle di Zurigo, Academy of St. Martin in the Fields, l’Orchestra Filarmonica Ceca, l’Orchestra Nazionale Russa e l’Orchestra Filarmonica di Varsavia. In Giappone è apparso sia con la NHK Symphony Orchestra di Tokyo che con la Tokyo Philharmonic Orchestra. Negli Stati Uniti ha recentemente tenuto concerti con la Boston Symphony, la Chicago Symphony, la Cleveland Orchestra, la Detroit Symphony, la Los Angeles Philharmonic, la National Symphony e la Philadelphia Orchestra. Tra i famosi direttori con cui Claudio Bohórquez ha lavorato ci sono Daniel Barenboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Jonathan Darlington, Thomas Dausgaard, Christoph Eschenbach, Hans Graf, Ruben Gazarian, Manfred Honeck, Yakov Kreizberg, Sir Neville Marriner, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, Leonard Slatkin , Tugan Sokhiev, Lothar Zagrosek e David Zinman. Claudio Bohórquez è stato invitato a numerosi festival come artista ospite, tra cui il Casals Festival a Puerto Rico, il Festival City of London, il Penderecki Festival a Varsavia e il Jerusalem International Chamber Music Festival. Le apparizioni negli Stati Uniti hanno incluso esibizioni ai festival di Tanglewood, Ravinia e Aspen e all’Hollywood Bowl. Ha anche preso parte al festival di musica da camera di Lockenhaus in Austria e al festival “Les Musiques” di Gidon Kremer a Basilea. Come appassionato musicista da camera ha suonato insieme a Katia Skanavi e Jörg Widmann a Bilbao / Madrid, e con Viviane Hagner e Jonathan Gilad alla Maratona di Beethoven al Konzerthaus di Berlino. La passata stagione ha portato l’artista in molti festival fra cui il Rheingau Festival con la Columbian Youth Philharmonic diretta da Andrés Orozco-Estrada, il Dresden Music Festival in concerto con il violinista Philippe Quint e il pianista Boris Giltburg, così come il Festival dello Schleswig-Holstein con Daniel Hope e altri partner di musica da camera. La stagione in corso include i ritorni ai Festival di Schleswig-Holstein e di Rheingau. Oltre a numerose registrazioni di CD, registrazioni radiofoniche e apparizioni televisive, Claudio Bohórquez si è esibito nella colonna sonora di Paul Englishby del film “Ten Minutes Older – The Cello”, che è stato visto nei cinema di tutto il mondo. Claudio Bohórquez ha anche collaborato con l’artista Klaus-Peter Kirchner in “Room for Pablo Casals”, un’opera dedicata al grande violoncellista che combina parole, suoni e immagini. Ha fatto parte dell’album vincitore di ECHO “Four Seasons” (2017) di Daniel Hope, pubblicato dalla Deutsche Grammophon. Nel luglio 2018, Berlin Classics ha pubblicato un nuovo CD con le sonate di Johannes Brahms e alcune tracce bonus insieme al compagno di duo, Péter Nagy. Dalla stagione 2017/18 Claudio Bohórquez è direttore artistico del Festival Winnenden. Claudio Bohórquez suona un violoncello di G. B. Rogeri prestato dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg.

Il primo premio del concorso radiofonico ungherese del 1979 ha lanciato il pianista Péter Nagy in una notevole carriera internazionale in giovane età. Nagy fu stato ammesso all’età di otto anni alla Liszt Academy of Music di Budapest, e all’età di undici anni ha vinto il secondo premio dell’International Concours di Usti nad Labem (Cecoslovacchia). Nel 1980 è stato acclamato al Festival di giovani solisti di Bordeaux e al Bratislava International Rostrum for Young Interpreters. I concerti di Nagy includono tournée in tutta Europa, concerti e recital solistici in Finlandia, Germania, Grecia, Russia, in tutta l’ex Unione Sovietica, in Francia (dove si è esibito al Louvre di Parigi) e Londra (in particolare nella Wigmore Hall), così come molti altri impegni. Ha tenuto recital alla 92nd Street Y di New York, alla Sydney Opera House, in Nuova Zelanda e in tutto il Giappone. Tra i suoi impegni per concerti in Giappone figurano le apparizioni come solista con la Tokyo Symphony Orchestra e la Yomiuri Symphony Orchestra. Come musicista da camera Péter Nagy si è esibito in importanti festival musicali in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. Collabora regolarmente con artisti come il Quartetto d’archi della Nuova Zelanda, il quartetto d’archi Biava, il quartetto d’archi Chiara, il quartetto Zoltán Kocsis, László Polgár, Miklós Perényi, Leonidas Kavakos, il quartetto d’archi di St Lawrence, Kim Kashkashian, Boris Pergamenschikow, Charles Neidich, Nobuko Imai , Nathalian Rosen, Jan Vogler, Tanja Becker-Bender, Hí ¥ kan Rosengren, Ruggiero Ricci, Bruno Giuranna, Frans Helmerson e Colin Carr, solo per citarne alcuni. Péter Nagy è anche attivo come insegnante, è professore di pianoforte presso l’Accademia Liszt di Budapest e professore di pianoforte alla Hochschule für Musik di Stoccarda. È stato regolarmente invitato a tenere masterclass alla Liszt Hochschule für Musik di Weimar. Recente performance è il Concerto per pianoforte di Ligeti a Budapest. Nel 2001 ha ricevuto il prestigioso premio Liszt.