Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto Festival: giovedì in programma concerti al Real Collegio e a Villa Bernardini

mercoledì, 24 luglio 2019, 15:44

Nuovi imperdibili concerti per Virtuoso & Belcanto, il Festival di musica da camera che fino al 28 luglio offre alla città due settimane di musica in ambientazioni tradizionali e nei luoghi più insoliti e inconsueti. Giovedì 24 luglio sono due i concerti in programma, il primo dei quali – alle ore 18.30 nella splendida Villa Bernardini di Vicopelago è realizzato dal Festival in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, organizzazione che sostiene giovani quartetti d’archi nell’avvio alla carriera e valorizza le dimore storiche, creando occasioni di incontro in luoghi solitamente inaccessibili, avvicinando un nuovo pubblico alla musica da camera. A esibirsi il Quatuor Bellefeuille (Sophie Guille des Buttes, vl. / David Forest, vl. / Hervé Blandinières, vla. / Enguerrand Bontoux, vc.), che eseguirà il Quartetto d’archi in do minore op. 18 n°4 di Ludwig van Beethoven. A seguire The Sphere Quartet (Phoebe Tarleton, vl. / Stephanie van Duijn, vl. / Elisa Misas Santin, vla. / Henrique Constancia, vc.) con due movimenti dal Quartetto per archi n°.2 in do maggiore op. 36 di Benjamin Britten e Due pezzi per quartetto d’archi – Adagio Elegia e Allegretto Polka di Dimitri Shostakovich. La chiusura del concerto è affidata al Quatuor Bergen (Mathilde Klein, vl. / Sakkan Sarasap, vl. / Mirabelle Le Thomas, vla. / Magdalena Probe, vc.) con un movimento dal Quartetto per archi in sol minore op.10 di Claude Debussy e il Quartetto per archi in do maggiore op. 59 n°3 Razumowsky di Ludwig van Beethoven.

Lo splendido Chiostro medievale di Santa Caterina (al Real Collegio) farà da cornice al concerto in programma alle ore 21.30: il Trio Voces Intimae (Riccardo Cecchetti, fortepiano; Luigi de Filippi, violino; Sandro Meo, violoncello) si esibirà insieme ad alcuni docenti e concertisti attualmente impegnati nelle masterclass del Festival Virtuoso & Belcanto: Coco Ma e Agata Sorotokin (fortepiano), Emma Mali e Luigi De Filippi (violino), Hugh Mackay e Sandro Meo (violoncello), Xavier Rotger Bonnin (viola). In programma, il Trio in mi bemolle op. 1 n°1 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto in mi bemolle KV 493 di Wolfgang Amadeus Mozart.

I biglietti per tutti i concerti di Virtuoso & Belcanto Festival 2019 sono in vendita al box office del Real Collegio (dalle ore 10 di ogni mattina), su http://virtuoso.events/ e nelle sedi dei concerti un’ora prima dell’inizio.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico) e Jan Bjoranger, promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l'edizione 2019 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor) e il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre al Guidi Car e al contributo di Animando - Centro di Produzione Musicale, Lucca Promos, Fondazione Lucchi, Tommaso Pedani Liutaio, AME (Advanced Microwave Engineering) Srl, Ego Wellness Resort, Locanda Tre Merli, Giovanni Magnani Liutaio, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, In Pasta – Cibo e Convivio, Plaza Restaurant Bar, Vecchia Trattoria Buralli, Antica Locanda dell'Angelo, Tarabori, Agricoltura & Giardinaggio, Studio Guidi Consulenza del Lavoro.

Il Festival è in collaborazione con Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels – Populären Konzerte Berlin, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Comune di Capannori, Associazione Lucchesi nel Mondo, Real Collegio, Confcommercio Lucca, Fondazione Zeffirelli, Teatro del Sale – Firenze, Le Dimore del Quartetto, Associazione Musicale Lucchese – Lucca Classica, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Unicoop Firenze, Scuola di Musica di Fiesole.

Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Comune di Bagni di Lucca e Fondazione Michel de Montaigne.

Un ringraziamento speciale al Liceo Musicale per l'alternanza Scuola-Lavoro e a Mmad per il prezioso lavoro di coordinamento comunicativo.

MediaPartnership di RAI-Radio3.