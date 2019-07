Teatro del Giglio



Virtuoso & Belcanto Festival: tutti gli appuntamenti di venerdì e sabato con i docenti delle masterclass e i vincitori dei concorsi

giovedì, 25 luglio 2019, 16:14

Ancora due giorni di grande musica per Virtuoso & Belcanto, il Festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, che dal 16 luglio condivide con la città un programma concertistico intenso e variegato che impegna contemporaneamente docenti e studenti creando occasioni di conoscenza, formazione e collaborazione tra gli strumentisti e il numerosissimo pubblico, che sta decretando il vero e più pieno successo del Festival.

Venerdì 26 luglio (ore 9, Real Collegio) la giornata musicale del Festival inizierà con il Concorso di Musica da Camera, che tra i vari premi assegnerà il Premio Speciale Adolfo Betti 2019 (offerto da Animando – Centro di promozione musicale), per concludersi con il Concerto dei vincitori dei concorsi di Virtuoso & Belcanto (ore 21.30, Chiesa dei Servi), realizzato in onore delle celebrazioni per i 200 anni del Teatro del Giglio.

Sabato 27 luglio (ore 21.30, Chiesa dei Servi), concerto Romantica Lucca n. 4 – I Virtuosi. In programma, il Quintetto in sol minore op.111 di Johannes Brahms interpretato da Andrej Bielow e Luc-Marie Aguera (violino), Paul Cortese e Claudio Laureti (viola), Ilmari Hopkins (violoncello), e il Quintetto in mi bemolle op.44 di Robert Schumann con Yejin Gil (pianoforte), Eszter Haffner e Jan Bjøranger (violino), Paul Cortese (viola), Adrian Brendel (violoncello).

Ancora sabato 27 luglio sarà possibile ascoltare il concerto dei talentuosi giovani musicisti/studenti che hanno preso parte alle masterclass Virtuoso & Belcanto 2019; vista l’adesione e il livello altissimi, il concerto inizierà alle ore 17 alla Sala del Capitolo del Real Collegio, per proseguire nel Chiostro di Santa Caterina con i pianisti alle prese con il fortepiano. Alle ore 21 al Casinò di Bagni di Lucca si esibirà il Quartetto d’archi vincitore del Premio Speciale Adolfo Betti 2019 (il premio è offerto da Animando – Centro di promozione musicale).

I biglietti per tutti i concerti di Virtuoso & Belcanto Festival 2019 sono in vendita al box office del Real Collegio (dalle ore 10 di ogni mattina), su http://virtuoso.events/ e nelle sedi dei concerti un’ora prima dell’inizio.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico) e Jan Bjoranger, promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l'edizione 2019 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor) e il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre al Guidi Car e al contributo di Animando - Centro di Produzione Musicale, Lucca Promos, Fondazione Lucchi, Tommaso Pedani Liutaio, AME (Advanced Microwave Engineering) Srl, Ego Wellness Resort, Locanda Tre Merli, Giovanni Magnani Liutaio, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, In Pasta – Cibo e Convivio, Plaza Restaurant Bar, Vecchia Trattoria Buralli, Antica Locanda dell'Angelo, Tarabori, Agricoltura & Giardinaggio, Studio Guidi Consulenza del Lavoro.

Il Festival è in collaborazione con Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels – Populären Konzerte Berlin, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Comune di Capannori, Associazione Lucchesi nel Mondo, Real Collegio, Confcommercio Lucca, Fondazione Zeffirelli, Teatro del Sale – Firenze, Le Dimore del Quartetto, Associazione Musicale Lucchese – Lucca Classica, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Unicoop Firenze, Scuola di Musica di Fiesole.

Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Comune di Bagni di Lucca e Fondazione Michel de Montaigne.

Un ringraziamento speciale al Liceo Musicale per l'alternanza Scuola-Lavoro e a Mmad per il prezioso lavoro di coordinamento comunicativo.

MediaPartnership di RAI-Radio3.