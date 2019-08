Teatro del Giglio



Altre visioni: una nuova rassegna di teatro d’autore a Lucca

martedì, 13 agosto 2019, 16:04

Tre spettacoli di teatro contemporaneo, artisti nazionali e internazionali e un progetto dedicato ai giovani under 30. Nasce la prima edizione di “Altre visioni”, una nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che dal 7 al 18 settembre troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca. La rassegna, con la direzione artistica di Maria Grazia Cipriani, è a cura del Teatro Del Carretto, con la collaborazione del Teatro Del Giglio e il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte.

Con i suoi 36 anni di esperienza artistica e la frequentazione dei teatri di tutto il mondo, il Teatro Del Carretto è una delle realtà più longeve e importanti del panorama nazionale e da sempre la città di Lucca è il centro delle sue creazioni artistiche. Con questa nuova rassegna, la Compagnia diretta da Maria Grazia Cipriani si propone di offrire alla città uno sguardo nuovo sul panorama teatrale nazionale e internazionale, proponendo contemporaneamente un’opportunità di formazione per i ragazzi e le ragazze under 30 della città.

Tre gli spettacoli in cartellone che vedranno in scena Danio Manfredini, Leviedelfool e la compagnia tedesca Wilde&Vogel Figurentheater.

Si comincia sabato 7 settembre con “Vocazione” di e con Danio Manfredini, il viaggio di un artista di teatro nelle sue paure, desideri e consapevolezze legati alla pratica del suo mestiere.

L’artista prende ispirazione da frammenti di opere teatrali dove protagonisti sono gli attori di teatro e da frammenti del suo stesso repertorio di autore.

Giovedì 12 settembre andrà invece in scena “Yorick [reloaded]” della compagnia Leviedelfool, uno spettacolo di e con Simone Perinelli, dedicato a Yorick, il buffone di corte di re Amleto, di cui resta solo il teschio ritrovato scavando la fossa per Ofelia.

Svegliato dal “lungo sonno”, interpellato dal dramma, Yorick assiste dal sottosuolo allo spettacolo che si sta svolgendo proprio sopra di lui e intanto ci racconta il sottosuolo, il non visibile, ciò che si nasconde alla ragione umana, ciò che di solito riemerge nei sogni.

Concluderà la rassegna mercoledì 18 settembre una versione di Amleto, “Exit. A Hamlet fantasy”, uno spettacolo di fama mondiale creato dalla compagnia tedesca Wilde&Vogel Figurentheater, un collage teatrale per un attore e un musicista.

Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro del Giglio e avranno inizio alle 21.

I biglietti saranno acquistabili a partire dal 28 agosto alla Biglietteria del Teatro Del Giglio (dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 – tel. 0583.465320, e-mail biglietteria@teatrodelgiglio.it). Per informazioni: Teatro Del Carretto 0583.48684.

Accanto agli spettacoli, si affianca anche “Young Vision”, un progetto dedicato a 15 ragazzi under 30. Si tratta di un calendario di incontri di confronto e formazione teatrale rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni, con l’obiettivo di far maturare conoscenza e consapevolezza critica rispetto al mondo teatrale. I partecipanti, selezionati tramite call, incontreranno alcune compagnie ospiti della rassegna e personalità esperte del mondo teatrale nazionale (il critico teatrale Simone Nebbia, in collaborazione con la testata Teatro e Critica, e Silvia Ferrari, organizzatrice teatrale). Assisteranno inoltre ai tre spettacoli della rassegna creando momenti di confronto post-spettacolo.

Un focus in particolare sarà dedicato al Teatro Del Carretto, con l’incontro con la regista Maria Grazia Cipriani e un percorso attraverso 35 anni di storia della Compagnia.

Il calendario completo degli incontri è disponibile sui canali social e sul sito del Teatro Del Carretto (www.teatrodelcarretto.it).

Per inviare la propria candidatura a Young Vision occorre inviare una propria breve presentazione (massimo 1500 caratteri) entro l’1 settembre 2019 alla mail teatrodelcarretto83@gmail.com.

