Teatro del Giglio



Anticipo vendita nuovi abbonamenti, aperture straordinarie del botteghino e vendita online

martedì, 27 agosto 2019, 12:15

Importanti novità al Teatro del Giglio sul calendario di vendita dei nuovi abbonamenti e sulle modalità di vendita degli stessi. Sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti per le stagioni di prosa, lirica e danza da sabato 31 agosto (e non più, come precedentemente comunicato, dal 4 settembre). Per l’occasione, sono stati previsti due giorni di apertura straordinaria: la biglietteria sarà infatti aperta - sabato 31 agosto e martedì 3 settembre – con orario continuato dalle 10.30 alle 18. Da mercoledì 4 settembre tornerà invece in vigore l’orario consueto di apertura al pubblico: dal mercoledì al sabato 10.30-13 e 15-18.

Da sabato 31 agosto alle ore 15 sarà inoltre possibile l’acquisto online degli abbonamenti, un servizio che va a sommarsi a quelli fino ad oggi offerti al nostro pubblico, che permetterà di scegliere e comprare in tutta comodità il proprio abbonamento ai cartelloni di Prosa, Lirica e Danza per la Stagione teatrale 2019-2020, evitando così le file al botteghino. Per attivare la procedura, basterà collegarsi al sito internet del Teatro del Giglio e accedere alla piattaforma di vendita, ricordando che il servizio sarà attivo dalle ore 15.00 del 31 agosto.

Per contattare la Biglietteria del Teatro chiamare il numero 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) o scrivere all’indirizzo email biglietteria@teatrodelgiglio.it.

Informazioni e approfondimenti sugli spettacoli e sui prezzi di abbonamenti e biglietti sono disponibili e sempre aggiornati su www.teatrodelgiglio.it.