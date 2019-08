Teatro del Giglio



Grande successo per Lucilla Mariotti al Giglio

sabato, 3 agosto 2019, 14:37

Com'era facilmente prevedibile, il concerto della Francigena Chamber Orchestra e di Lucilla Mariotti ha incantato il Teatro del Giglio, che ha tributato il giusto riconoscimento alla violinista e ai maestri dell'ensemble ottimamente diretti da Rosella Isola.

Un grande successo anche per il Francigena International Arts Festival, giunto alla sua nona edizione, che dopo le varie esibizioni in giro per la piana di Lucca, è approdato al teatro lucchese per una serata che ha coinvolto tanti importanti musicisti che hanno seguito la performance, fra i quali il celebrato maestro Gaetano Giani Luporini.

Tante emozioni si sono susseguite sul prestigioso palco del Giglio, a cominciare dallo struggente e sentito ricordo della strage alla stazione di Bologna, di cui il maestro Arduino Gottardo, autore delle Quattro Stagioni Sarde eseguite in prima mondiale, è un superstite.

Davvero strepitosa è stata l'esibizione di Lucilla Mariotti nel concerto di Mendelssohn, confermando tutto quello che di buono si dice di lei nel mondo musicale internazionale che conta.

Grande soddisfazione anche per il maestro Rosella Isola che, al termine del concerto, ha ricevuto numerosi ringraziamenti e apprezzamenti da parte dei molti colleghi musicisti presenti in sala per la magistrale direzione della Francigena Chamber Orchestra, che si è dimostrato ancora una volta gruppo di altissimo livello.

Molto gradita anche la qualità musicale del programma, con il concerto in Mi minore per violino e orchestra di F. Mendelssohn e, in prima assoluta mondiale, le "Quattro stagioni sarde" di Arduino Gottardo .

Ora per il Francigena International Arts Festival inizia la fase delle pievi capannoresi, molto attesa per la sua unicità.