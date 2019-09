Teatro del Giglio



Campagna abbonamenti, al via la vendita di Zapping e Pacchetti predefiniti

venerdì, 13 settembre 2019, 10:41

Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2019-2020 del Teatro del Giglio: da sabato 14 settembre saranno disponibili alla biglietteria del teatro gli abbonamenti Zapping, speciali e vantaggiose offerte che permettono a ciascuno di creare la propria selezione di cinque spettacoli a scelta tra i cartelloni di Prosa, Lirica e Danza nelle date preferite (con prezzi che variano da 80 a 148 euro).

Insieme agli Zapping – che, lo ricordiamo, prevedono anche una versione Junior dedicata agli under 30, al prezzo speciale di 52 euro – sarà possibile acquistare (sempre da sabato 14 settembre) i Pacchetti predefiniti, interessanti e diverse combinazioni che mixano i vari cartelloni, per uno sguardo trasversale e stimolante sulle proposte in stagione (da 70 a 100 euro). Quattro le intersezioni tra gli spettacoli proposte per la Stagione 2019-2020: “Adda a passà a nuttata" - Napoli Milionaria, Ho perso il filo, Tango del calcio di rigore, Le nuits barbares; "Bella figlia dell’amore" - Rigoletto, Falstaff e il suo servo, Si nota all’imbrunire, Cenerentola; “Vissi d’arte" - Tosca, L’attimo fuggente, la tempesta, Il lago dei cigni; “Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni" - Carmen, Falstaff e il suo servo, La tempesta, Le nuits barbares.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in stagione e sui prezzi dettagliati degli abbonamenti sono consultabili sul sito del teatro www.teatrodelgiglio.it.

La Biglietteria del Teatro del Giglio è aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 (tel. 0583.465320 in orario di apertura – e-mail: biglietteria@teatrodelgiglio.it).