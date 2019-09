Teatro del Giglio



Il Teatro del Giglio cerca figuranti per l’opera lirica Tosca di Giacomo Puccini

venerdì, 6 settembre 2019, 15:36

In vista della produzione dell'opera Tosca di Giacomo Puccini, il Teatro del Giglio ricerca otto figuranti per opera lirica da impiegare nello spettacolo come sgherri e Guardie Svizzere. Questi i requisiti richiesti: uomini maggiorenni, cittadini italiani, europei o extraeuropei in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La presenza dei figuranti è richiesta per prove e recite sia a Lucca, al Teatro del Giglio, che nei teatri della tournée. Il periodo di impegno per i figuranti, per prove e recite al Teatro del Giglio, va dal 9 al 20 ottobre 2019, e sarà in orario pomeridiano/serale (fascia oraria: 14.30 – 22.00 - recite 18 e 20 ottobre 2019). L'opera sarà in seguito in tournée al Teatro Verdi di Pisa (15 e 17 novembre 2019) e al Teatro Carlo Goldoni di Livorno (prove 13 febbraio 2020, recite 14 e 16 febbraio 2020).

I figuranti verranno contrattualizzati tramite scrittura teatrale con compenso giornaliero di 49,00 euro lordi per i giorni effettivamente lavorati; è necessario pertanto che siano o disoccupati o studenti o pensionati o liberi professionisti o lavoratori dipendenti con contratto part-time.

Per candidarsi come figurante è necessario inviare all’indirizzo audizioni@teatrodelgiglio.it, entro il 22 settembre 2019, un CV aggiornato completo di: nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo, eventuali esperienze teatrali precedenti, indicazioni di altezza, peso e taglia di abiti, con una foto in primo piano e una a figura intera.

La prima selezione dei candidati avverrà sulla base dei CV e dei materiali fotografici inviati, che saranno esaminati dalla direzione artistica del Teatro del Giglio.

I candidati preselezionati, ritenuti idonei a insindacabile giudizio della direzione artistica, saranno ricontattati per partecipare al casting finale alla presenza del regista dello spettacolo Ivan Stefanutti e/o di un suo assistente. Il casting si terrà al Teatro del Giglio di Lucca il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 15.30. I candidati convocati si dovranno presentare con un valido documento di identità. Al termine del casting verranno scelti i figuranti da impiegare definitivamente nella messa in scena.