L’Amleto del sottosuolo: “Yorick” di Leviedelfool al Teatro del Giglio

venerdì, 6 settembre 2019, 15:36

In vista della produzione dell'opera Tosca di Giacomo Puccini, il Teatro del Giglio ricerca otto figuranti per opera lirica da impiegare nello spettacolo come sgherri e Guardie Svizzere. Questi i requisiti richiesti: uomini maggiorenni, cittadini italiani, europei o extraeuropei in possesso di regolare permesso di soggiorno

martedì, 3 settembre 2019, 14:05

Altre Visioni apre le danze con una delle voci più intense del teatro contemporaneo: sarà infatti Danio Manfredini ad inaugurare la nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che nel mese di settembre troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca

martedì, 27 agosto 2019, 12:15

Importanti novità al Teatro del Giglio sul calendario di vendita dei nuovi abbonamenti e sulle modalità di vendita degli stessi. Sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti per le stagioni di prosa, lirica e danza da sabato 31 agosto

martedì, 13 agosto 2019, 16:04

Nasce la prima edizione di “Altre visioni”, una nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che dal 7 al 18 settembre troverà spazio al Teatro del Giglio di Lucca. La rassegna, con la direzione artistica di Maria Grazia Cipriani, è a cura del Teatro Del Carretto, con la collaborazione del Teatro...

sabato, 3 agosto 2019, 14:37

Grande successo per Lucilla Mariotti al Teatro del Giglio con la Francigena Chamber Orchestra diretta da Rosella Isola

mercoledì, 31 luglio 2019, 12:11

Giovedì primo agosto (ore 18.15, piazza Cittadella) terzo appuntamento estivo con le Cartoline pucciniane, selezioni di arie, duetti e concertati accompagnate al pianoforte di fronte alla casa natale del Maestro, che oggi ospita il Puccini Museum – Casa natale