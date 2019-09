Teatro del Giglio



Spettacolo di fama internazionale al Teatro del Giglio

martedì, 17 settembre 2019, 10:16

Ultimo appuntamento per Altre Visioni, la nuova rassegna di teatro internazionale d’autore che nel mese di settembre ha riempito gli spazi del Teatro del Giglio di Lucca.

Mercoledì 18 settembre alle 21 andrà in scena EXIT. A Hamlet fantasy della compagnia tedesca Figurentheater Wilde & Vogel. Si tratta di uno spettacolo di fama mondiale premiato in diversi festival internazionali. Il fenomeno "Amleto" e il testo di Shakespeare costituiscono la base di questo collage teatrale per un attore e una musicista.

I personaggi, distorti in figure grottesche, scavano come ricordi dal palcoscenico. Spinti dai suoni di una chitarra elettrica, Claudio e Gertrude, Amleto e Ofelia, becchino e attore giocano di nuovo il loro gioco.

Frammenti di parole e dialoghi in tedesco e inglese si mescolano con musica antica e nuova, con punk e poesia.

Wilde & Vogel Figurentheater è una compagnia fondata nel 1997 dal burattinaio Michael Vogel (laureato al Dipartimento di Puppetry di Stoccarda) e dalla musicista Charlotte Wilde. Nel 2003 Wilde & Vogel hanno co-fondato la Lindenfels Westflügel di Lipsia, dove organizzano eventi e lavorano come direttori artistici.I loro spettacoli hanno girato il mondo, toccando oltre 30 paesi diversi in Europa, America e Asia.

La rassegna Altre Visioni, con la direzione artistica di Maria Grazia Cipriani, è a cura del Teatro Del Carretto, con la collaborazione del Teatro Del Giglio e il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte.

I biglietti sono acquistabili alla Biglietteria del Teatro Del Giglio (dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 – tel. 0583.465320, e-mail biglietteria@teatrodelgiglio.it). Per informazioni: Teatro Del Carretto 0583.48684.