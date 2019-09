Teatro del Giglio



Teatro del Giglio, al via la vendita dei biglietti

venerdì, 27 settembre 2019, 13:22

Domani (28 settembre) alle ore 10.30 prende il via al Teatro del Giglio la vendita dei biglietti singoli per tutti gli spettacoli di Lirica, Prosa, Danza e Puccini Days della nuova stagione. In cartellone, tantissimi appuntamenti che, da ottobre ad aprile, porteranno sul palcoscenico del teatro cittadino proposte in grado di soddisfare i gusti e le aspettative del pubblico più esigente. La vendita on line sarà invece attiva da sul sito internet del teatro dalle ore 15.00 (sempre di sabato 28 settembre).

La biglietteria del Teatro del Giglio è aperta al pubblico dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. È possibile contattare la biglietteria allo 0583 465320 (in orario di apertura al pubblico) o via email a biglietteria@teatrodelgiglio.it.

Tutte le informazioni dettagliate sugli spettacoli in cartellone e sui prezzi dei biglietti sono consultabili on line su teatrodelgiglio.it.