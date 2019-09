Teatro del Giglio



Voci Bianche, audizioni per giovani cantori

martedì, 24 settembre 2019, 10:18

Il Teatro del Giglio, in collaborazione con la Cappella Santa Cecilia di Lucca, indice audizioni per Voci Bianche rivolte a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni di età. Il Coro Voci Bianche ha come finalità l’educazione musicale e la valorizzazione delle potenzialità espressive dei giovani cantori attraverso lo studio del canto, l’approfondimento della cultura musicale e la partecipazione a opere, concerti e manifestazioni promosse dal Teatro del Giglio e dalla Cappella Santa Cecilia di Lucca.

Per l’ammissione dei nuovi piccoli cantori è indetta un’audizione martedì 1° ottobre, che si terrà al teatro San Girolamo: le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre. La partecipazione all’audizione è gratuita, previa iscrizione attraverso l’apposito form consultabile e scaricabile sul sito www.teatrodelgiglio.it.

Le prove consisteranno nella semplice esecuzione di un brano vocale a scelta del candidato. Il brano potrà essere tratto da qualsiasi genere musicale, dalla musica classica a quella leggera o popolare, dal repertorio sacro alle canzoni per cartoni animati. Nel caso in cui il candidato non conosca alcun brano vocale, egli potrà comunque essere ammesso alle selezioni sostenendo la prova successiva. Inoltre, saranno richiesti facili test attitudinali (vocalizzi, orecchio ritmico, melodico, armonico) e riproduzione di un frammento musicale per imitazione. Ai fini dell’ammissione non sono richieste specifiche competenze musicali.

Informazioni complete e modulo di iscrizione su www.teatrodelgiglio.it.