lunedì, 1 giugno 2020, 17:05

Il Comune di Lucca nelle scorse settimane si è attivato per elaborare un progetto di progressiva riapertura al pubblico degli uffici nel rispetto delle norme di sicurezza a garanzia della salute dei lavoratori e degli utenti.

lunedì, 1 giugno 2020, 14:13

A partire da oggi (1 giugno) e fino al 25 giugno le piccole e medie imprese, i negozi e gli enti non commerciali, come le società sportive, che per effetto dei decreti governativi legati all'emergenza Covid hanno dovuto sospendere la loro attività, potranno fare domanda per ottenere agevolazioni sul pagamento...

lunedì, 1 giugno 2020, 14:00

"Lucca Crea si unisce al cordoglio di tutta la città per la scomparsa di Claudio Guerrieri. Nella sua qualità di presidente della Camera di Commercio - ricordano il presidente di Lucca Crea Mario Pardini ed il direttore Emanuele Vietina, Guerrieri sostenne sempre Lucca Comics & Games, contribuendo in modo tangibile...

lunedì, 1 giugno 2020, 13:37

“Con Claudio Guerrieri se ne va un pezzo importante del mondo dell’imprenditoria e della società civile lucchese, ma prima di tutto una persona di grande spessore umano e civile.” Così il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti commenta la notizia della scomparsa del Presidente Onorario di Confcommercio Lucca.

lunedì, 1 giugno 2020, 12:55

La Cna di Lucca si unisce al cordoglio per la scomparsa di Claudio Guerrieri, esprimendo, da parte di tutta la direzione, le proprie condoglianze alla famiglia ed alla Confcommercio.

lunedì, 1 giugno 2020, 12:06

A partire da lunedì 8 giugno riprenderanno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con i 'Laboratori al parco' condotti da Artebambini, nell'ambito del progetto 'Lucca In'.

lunedì, 1 giugno 2020, 12:01

Il Baluardo, gruppo vocale lucchese ha pubblicato su youtube la sua versione molto particolare di Bella Ciao. Il brano doveva essere pubblicato per il 25 aprile festa della liberazione ma i problemi legati al coronavirus e al relativo obbligo di distanziamento ce l'ha impedito.

sabato, 30 maggio 2020, 16:57

Sistema Ambiente informa che lunedì 1° giugno gli uffici amministrativi resteranno chiusi. Nella giornata di martedì 2 giugno, invece, saranno garantiti i servizi di spazzamento meccanizzato programmato e la raccolta porta a porta. La raccolta sarà prevista anche per le utenze non domestiche, limitatamente a bar, ristoranti, esercizi commerciali.

sabato, 30 maggio 2020, 16:23

Ad intervenire è Chiara Benedusi, responsabile Dipartimento Equità Sociale e Disabilità FDI Provincia di Lucca: "Per i non udenti la lettura delle labbra è spesso fondamentale per poter comunicare. Penso che i Comuni della provincia di Lucca debbano prendere esempio da quello di Pietrasanta, che insieme alle associazioni che si...

sabato, 30 maggio 2020, 16:14

"Non servono molte parole per riassumere il consiglio straordinario sul rilancio delle attività capannoresi che, come opposizione, abbiamo chiesto e ottenuto con forza. Bastano i fatti. E i fatti dicono che la maggioranza ha bocciato sistematicamente ogni proposta presentata dall'opposizione, che fosse economica o prettamente socio - culturale.Abbiamo accolto con...