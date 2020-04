Sviluppo sostenibile

Ultime notizie brevi

giovedì, 9 aprile 2020, 21:05

Regione Toscana: consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari. Confagricoltura Lucca accoglie con favore l'ordinanza del Governatore Enrico Rossi.

giovedì, 9 aprile 2020, 18:58

"Questo Sindacato da troppi giorni ed in troppe circostanze sta registrando una situazione di vero e proprio CAOS Organizzativo all'interno delle Residenze sanitarie assistite (RSA) ed a quelle per disabili (RSD)". Così in una nota la Uil Fpl.

giovedì, 9 aprile 2020, 17:49

Nella prima metà del mese di marzo le vendite di vino toscano attraverso i canali diversi dalla grande distribuzione (detti Horeca, ovvero quelli che riforniscono bar, ristoranti, alberghi, catering) hanno subito un calo del 90%. Il dato drammatico arriva anche dall'ultima rilevazione Nielsen: Nella GDO il vino ha subito un...

giovedì, 9 aprile 2020, 14:47

Un milione e mezzo di euro è la cifra totale messa a disposizione dal Gruppo a livello europeo, di cui una parte dedicata all’emergenza nel nostro Paese. La società italiana, inoltre, ha firmato con Generali una copertura specifica per i 2.000 lavoratori occupati nei 26 stabilimenti sul nostro territorio.

giovedì, 9 aprile 2020, 14:36

Zucconi (FdI) sulle chiese aperte per pasqua: Pur comprendendo la necessità di trovare conforto nella fede in un momento come questo, aprire le chiese la domenica di Pasqua sarebbe un azzardo troppo grosso. Gli assembramenti sono ancora vietati, a maggior ragione in luoghi chiusi, e ritrovarsi tutti insieme dentro una...

giovedì, 9 aprile 2020, 13:05

Aiuti concreti per gli iscritti di Cisl Toscana Nord. E' ciò che mettono in campo Anteas Cisl di Lucca insieme a Cisl Toscana Nord e a Fnp Cisl Toscana Nord viste le condizioni di difficoltà determinate dall'emergenza Covid 19.

mercoledì, 8 aprile 2020, 21:51

Con grande rammarico e dispiacere Confcommercio rende noto che la fiera di Santa Zita, tradizionalissimo evento di inizio primavera molto amato dai lucchesi, quest'anno non si svolgerà per la ben nota emergenza sanitaria nazionale legata all'epidemia del coronavirus.

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:51

Ancora donazioni per il comitato della Croce Rossa di Lucca. Grazie al gruppo Brandini, i volontari dell'associazione hanno ora a disposizione due nuove autovetture in comodato d'uso gratuito per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Questa donazione permetterà di implementare le tante richieste di aiuto che provengono dal nostro territorio.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:54

Il direttore dell’ospedale di Lucca Michela Maielli, insieme a tutto il personale sanitario, esprime un sincero ringraziamento al club Rugby Lucca per la donazione in denaro elargita all’ospedale San Luca di Lucca.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:31

Si rafforza l’integrazione dei servizi 115 e 118 nell’attività di ricerca e salvataggio di persone disperse in ambiente urbano (Usar - Urban search and rescue) grazie alla sottoscrizione odierna di un Protocollo d’intesa tra la Regione e la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana.