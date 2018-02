Ultime notizie brevi

venerdì, 23 febbraio 2018, 21:50

Si inaugura domani, sabato, alle 12, nell’ex chiesa di San Franceschetto, nel complesso conventuale di San Francesco, la mostra dal titolo “Girolamo Scaglia. Pittore d’ingegno accortissimo”, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e curata dalla storica dell’arte Paola Betti.

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:24

Giovani in cerca di un confronto, per raccontare la propria esperienza e per trovare un supporto in un percorso che, ancora oggi, spesso resta difficile e complicato. Ma anche genitori desiderosi di informazioni, con l'obiettivo di capire come aiutare i propri figli nel loro cammino. E pure migranti, ospitati nelle...

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:05

Il Presidente della Regione Toscana ha inviato una lettera ai soggetti che nei prossimi giorni di maltempo dovranno garantire ai cittadini l'erogazione dei servizi. Nella missiva si invita a "verificare preventivamente la propria organizzazione e in particolare l'effettiva operatività dei mezzi e l'adeguata disponibilità di sale per il contrasto delle...

venerdì, 23 febbraio 2018, 17:09

I due candidati di Liberi e Uguali, Cecilia Carmassi (Camera) e Luca Baccelli (Senato), saranno venerdì 24 febbraio al mercato di Lucca per incontrare la cittadinanza.

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:35

Sabato prosegue con il sesto appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

venerdì, 23 febbraio 2018, 16:29

Il Forum delle associazioni di Capannori ha una nuova sede operativa, il museo Athena. In uno dei locali dell'edificio l'organismo che riunisce le associazioni di volontariato avrà la possibilità di riunirsi per meglio coordinare le proprie attiva.

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:35

La Protezione civile comunale e il Coordinamento volontario per l'emergenza freddo hanno disposto l'apertura dalla sera di domenica 25 febbraio di un dormitorio straordinario presso la Pia Casa (via Santa Chiara 8 a Lucca) per offrire riparo a tutte le persone che si trovino in difficoltà ed evitare che trascorrano...

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:01

E' in pagamento l'acconto dei contributi per l'affitto, la misura promossa per sostenere i cittadini in difficoltà con il pagamento del canone di locazione della propria abitazione. Gli uffici stanno predisponendo gli atti affinché le 244 famiglie che ne hanno diritto ricevano entro i primi giorni di marzo la cifra...

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:56

Appuntamento con "Amaro Lavoro", sabato a Villa Bottini alle ore 19.30. Sarà un gioco ironico e partecipato dal pubblico. Un invito alla riflessione condivisa sul tema del LAVORO: lavoro nero, lavoro precario, lavoro sottopagato, mobbing sul lavoro .. Anche queste sono forme di violenza, che colpiscono particolarmente le donne.

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:30

Sabato 24 febbraio alle ore 10,45 i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato Riccardo Zucconi e Massimo Mallegni incontreranno i cittadini di Bagni di Lucca con i quali si confronteranno sui programmi e sulle necessità del territorio.