mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:33

di veronica dati

Nella giornata di ieri è stata presentata un'iniziativa, a livello regionale, da Confesercenti e Confcommercio per poter aiutare i lavoratori che, durante l'attuale pandemia, non hanno alcuna speranza ed aiuto concreto da parte di chi avrebbe, già da tempo, dovuto prendere le loro parti

sabato, 13 febbraio 2021, 12:25

Confcommercio, nel farsi interprete di questi stati d'animo di una categoria che sin dall'inizio della pandemia è stata e continua ad essere una delle più colpite dal punto di vista delle ricadute economico – lavorative, esprime alcune considerazioni

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:58

di aldo grandi

Rodolfo Pasquini, presidente di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, questa volta non ce la fa a mantenere il suo proverbiale aplomb e ne dice quattro a Speranza-Sciagura e a chi vive di algoritmi invece che di quotidianità

giovedì, 11 febbraio 2021, 12:17

Esprime grande preoccupazione Confcommercio, nel commentare i lavori che nelle prossime settimane prenderanno il via lungo il Viale Europa, nel comune di Capannori, comportando l'introduzione per diversi mesi – si parla di almeno sette – del senso unico dalla Valle del Serchio in direzione Pesciatina

giovedì, 11 febbraio 2021, 12:17

Il direttore Sara Giovannini: "Centinaia di ristoranti sold-out, con ordini fatti da giorni, che ancora non sanno se potranno aprire a San Valentino"

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:01

Porzione sud della ex manifattura, l'associazione di Palazzo Sani: "Risposte rapide sul progetto Fondazione Crl-Coima, unica via ad oggi per rilanciare l'area"

giovedì, 4 febbraio 2021, 13:29

All'indomani della approvazione definitiva da parte dell'amministrazione comunale del nuovo piano della sosta e della mobilità in centro storico, Confcommercio esprime le proprie valutazioni su quello che è stato il risultato finale di un lungo percorso

giovedì, 4 febbraio 2021, 10:52

Fimaa Lucca e Massa Carrara, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari aderente a Confcommercio, comunica a tutti gli agenti immobiliari interessati la possibilità di partecipare ad alcuni webinar rivolti alla categoria

martedì, 2 febbraio 2021, 13:44

Lucida e oggettiva l'analisi dell'associazione: "Tempistiche sbagliate, no ad ulteriori e gravose spese per gli imprenditori"

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:20

Prendono il via come noto domani in tutta la Toscana i saldi invernali 2021, posticipati quest'anno di qualche settimana rispetto al solito a causa delle ricadute provocate dall'emergenza sanitaria

